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’de ada seferlerine fırtına engeli

’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve ’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
İHA

15.03.2021, 21:22

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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