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Gökçeada açıklarında batan teknedeki Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedine ulaşıldı

'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu.

Gökçeada açıklarında batan teknedeki Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedine ulaşıldı
DHA

15.03.2021, 15:32

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı.

Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise, 18 gün sonra teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkiinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.



Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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