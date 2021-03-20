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Haberler Çanakkale ABD savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

savaş gemisi '', 'ndan geçti

Son dakika... 'ndan geçen Deniz Kuvvetleri'ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi '', 'ne yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

20.03.2021, 10:19

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan ABD Donanması'na ait USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi, saat 09.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazda manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.

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