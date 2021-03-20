ABD savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan ABD Donanması'na ait USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi, saat 09.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazda manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.