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Belediye Başkanı Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı

'nin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Özacar durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı
DHA

24.03.2021, 16:24

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özacar, "Tedbirlere hassasiyetle uymama rağmen, yapılan tetkikler sonucu daha önce iki kez negatif çıkan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Değerli eşim de pozitif durumda olup, doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyiz. Arayan, soran dostlarımıza teşekkür edip, şu an telefonlara cevap veremiyoruz. Genel sağlık durumumuz iyi olup, sağlıklı günlerde en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Sizler de tedbiri asla elden bırakmayınız" ifadelerini kullandı.
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