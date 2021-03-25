Ege Denizi'nde deprem meydana geldi!

Ege Denizi'nde Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Çanakkale, Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.Manisalı depremzedelerin sevinç gözyaşları! Tatil sitesi konforunda deprem konutları Deprem komisyonu raporu: 7 milyon yapıya hızla yenileme Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir için korkutan uyarı
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