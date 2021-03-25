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Haberler Çanakkale Ege Denizi'nde deprem meydana geldi!

'nde deprem meydana geldi!

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; , 'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi!

25.03.2021, 11:45

Ege Denizi'nde Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Çanakkale, Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.

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