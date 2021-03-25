Haberler Çanakkale Ege Denizi'nde deprem meydana geldi!

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi!

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Çanakkale, Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.