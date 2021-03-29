Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu aşçı Melih Çelik, Bayramiç ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde kısa süre önce restoran açtı. 2016 yılında Genç Aşçılar Milli Takımı ile Ukranya'da katıldığı yarışmada dünya ikinciliği bulunan ve çok sayıda yarışma ve festivalde ödül alan aşçı Melih Çelik, yeni açtığı restoranında örnek bir davranışa imza attı. Çelik, restoranın önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeyin. Olduğunda yolunuz düşerse ödersiniz. Olmasa da helal olsun. İnsanlık öldü mü derlerse, bizim hala umudumuz var" yazılı bir tabela koydu. İhtiyaç sahiplerinin dükkanlarına gelip, yemek yiyebileceğini belirten aşçı Çelik'in bu davranışı, bölgedekilerden takdir topladı.

Melih Çelik " Amacımız, bu yazıyı yazarak herkese hitap edebilmek. Parası olsun olmasın hiç önemli değil. Bizim yerimiz belli. Lokantamıza her zaman bekleriz. Önemli olan para değil, insanlığın ölmediğini göstere bilmek. Nefes alıyorsak her zaman umut var" dedi.

Müşteri Mevlüt Durmaz (57), lokantanın önünden geçerken gördüğü yazı üzerine içeriye girip yemek yediğini belirterek, "Karnımı doyurdum. Paramız olduğu zaman bir gün ödeyeceğiz" diye konuştu.