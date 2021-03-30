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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

'de toplu taşıma ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Çanakkale'de 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşım kartları kullanıma kapatıldı
AA

31.03.2021, 00:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021, 01:15

Belediyeden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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