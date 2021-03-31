Çanakkale'de Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye edildi.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle tahliye edildi
31.03.2021, 22:27
Çanakkale'de Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye edildi.
Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastası askeri helikopterle taşındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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