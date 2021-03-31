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Haberler Çanakkale Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastası askeri helikopterle taşındı

Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastası askeri helikopterle taşındı

’nin ilçesinde Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle tahliye edildi

Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastası askeri helikopterle taşındı
İHA

31.03.2021, 22:27

Çanakkale'de Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye edildi.

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