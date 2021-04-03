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Haberler Çanakkale Ege Denizi'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar

'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar

açıklarında, unsurlarınca lastik botları patlatılıp, Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen uyruklu 40 düzensiz göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı. Küçük çocuklarında yer aldığı olaylarda düzensiz göçmenlerin dövüldüğü görüldü. Çeşitli yerlerinden yaralanan mültecilere karada ilk müdahale ekipleri tarafından yapıldı.

Ege Denizi'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar
İHA

03.04.2021, 09:45

Bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit etti.

Denizde can pazarının yaşandığı olayda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 40 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Limanda hazır bulundurulan 112 Acil Sağlık ekipleri, göçmenlere ilk müdahaleyi karada yaptı.



Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının darp ettiği ve sudan etkilenen çok sayıda yaralı göçmen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, gün içinde Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü açıklarında bot motorunun bozulması nedeniyle yardım isteyen 54 Afgan uyruklu ve Bademli Köyü açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 46 Afgan uyruklu göçmen kurtarılıp, Küçükkuyu'ya getirildi.

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