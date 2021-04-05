  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

'de Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Pazar yerinde satış yapacak esnafın her bir satış tezgahı ile sergi arasında en az 3 metre mesafe olması şartı getirildi.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

05.04.2021, 23:30

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda kentte salı ve cuma günleri kurulan halk pazarındaki giyim, oyuncak, züccaciye ve nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri, sebze ve meyve satış tezgahlarının da salı ve cuma günleri kurulmasına, sebze ve meyve satışlarının diğerleriyle aynı gün yapılmamasına karar verildi.

Pazar yerinde anılan malzemelerin satışını yapacak esnafın her bir satış tezgahı ile sergi arasında en az 3 metre mesafe olması kararı alındı.

Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

"Pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmamasına, giysi deneme kabinlerinin kaldırılmasına, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanmasına, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamalarına, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olmasına ve ev ziyaretlerinde bulunmamasının duyurulmasına."

Kararlara uymayanlar hakkında "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek, konusu suç oluşturan davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri arttırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.