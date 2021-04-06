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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

'nin ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince can salı içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 27 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
DHA

06.04.2021, 09:28

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, can salındaki 27 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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