Türk Boğazları'nda yeni dönem! Bunu yapmayan geçemez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Gemicilere gönderilen talimat yazısı ile "tehlikeli yük taşıyan gemi" tanımının yeniden yapıldığı ve yeni tanımlar çerçevesinde tehlikeli yükü net ve doğru biçimde bildirmeyen gemiler için yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

TÜRK BOĞAZLARI'NDAN GEÇİŞ SIRASINI KAYBEDECEK

Buna göre, yanlış bilgilendirmede bulunan gemi sahiplerine idari para cezası uygulanacak, gemi acentelerinin faaliyetleri durdurulacak ve gemiler Türk Boğazları'ndan geçiş sırasını kaybedecek.





Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti.

TEHLİKELİ YÜK BELİRLENDİ

Yapılan revizyon çerçevesinde petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler,

Dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye'de tahliye ettikten sonra Boğazlar'ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak şekilde düzenlendi.



Türk Boğazları'ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu'nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre, bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu ve Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı.



Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.