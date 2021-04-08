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'de operasyonu; 3 asker gözaltında

'de, /PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 3 asker gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 asker, gözaltına alındı.

Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında
AA

08.04.2021, 13:20

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen "ardışık arama soruşturması" kapsamında halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

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