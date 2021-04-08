Haberler Çanakkale Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında

Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında

Çanakkale'de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 3 asker gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 asker, gözaltına alındı.