Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Yukarışapçı köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.
Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Bayramiç Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.
Bayramiç'te 1 köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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