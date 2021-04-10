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Haberler Çanakkale Bayramiç'te 1 köy karantinaya alındı

'te 1 köy karantinaya alındı

'nin karantinaya alınan köylere bir yenisi daha eklendi. ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Bayramiç'te 1 köy karantinaya alındı
DHA

10.04.2021, 18:21

Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Yukarışapçı köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Bayramiç Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.

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