Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili oldu.
Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz'ın havadan görüntülediği müsilajın Çanakkale Boğazı'nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.
Müsilaj, vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların da kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor.
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.