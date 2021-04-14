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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi

'nı kaplayan havadan görüntülendi

'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyası olarak da bilinen havadan fotoğraflandı.

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi

14.04.2021, 12:25

Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili oldu.

Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz'ın havadan görüntülediği müsilajın Çanakkale Boğazı'nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.



Müsilaj, vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların da kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor.

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