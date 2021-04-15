İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.
Çanakkale'de bir belde karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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