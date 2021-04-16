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Haberler Çanakkale Kargo gemisi Bozcaada açıklarında karaya oturdu

Kargo gemisi açıklarında karaya oturdu

Tekirdağ'ın ilçesinden 'in Aliağa ilçesine giden 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi Banu-S, sabaha doğru 'nin ilçesinin doğusunda, mevkiinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Kaptan telsizle yardım isteyince, bölgeye ’ne ait kurtarma römorkörü ile Kıyı Emnieti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Ekipler bölgede önlem alırken, gemide 9 personelin bulunduğu bildirildi.

Kargo gemisi Bozcaada açıklarında karaya oturdu
AA

16.04.2021, 08:41

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nden İzmir'in Aliağa limanına giden "Banu-S" isimli gemi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturdu, gemi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gemide, Bozcaada açıklarında dümen arızası meydana geldi.

Kontrolden çıkan "Banu-S" isimli gemi, Bozcaada'nın doğusunda bulunan Taş Adası mevkiinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkları sevk edildi.

Yapılan ilk kontroller sonucu gemide herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, denizde kirlilik oluşmadığı öğrenildi.

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