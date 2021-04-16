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Haberler Çanakkale Rusya gemilerini Karadeniz'e çekiyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

gemilerini 'e çekiyor! Peş peşe Boğazı’ndan geçtiler

savaş gemilerini 'e çekiyor. 'de bulunan ait 031 borda numaralı ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Boğazı’ndan geçti.

Rusya gemilerini Karadeniz'e çekiyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
İHA

16.04.2021, 12:00

Ege Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.



Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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