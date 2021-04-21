  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar

Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar

'nın ilçesindeki cami ve okuldan musluk çalan 2 şüpheli, malzemeleri satmaya götürürken polis ekiplerince yakalandı.

Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
DHA

21.04.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 17:46

Salihli'nin Yörük Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlerde bulunan 14 musluk ile aynı mahalledeki Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu bahçesindeki 7 musluk çalındı.

Cami ve okuldan gerçekleşen musluk hırsızlığı, polis ekiplerine bildirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin F.S.K. (18) ve A.Ç.(18) olduğunu tespit etti. Çaldıkları muslukları hurdacıya satmaya götüren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.