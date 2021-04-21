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Haberler Çanakkale Kum Adası’nda tedirgin eden görüntü! Balık ölüleri kıyıya vurdu

’nda tedirgin eden görüntü! Balık ölüleri kıyıya vurdu

’nin ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan ’ndaki görenleri tedirgin ediyor. Kum Adası üzerinde dolaşan martılar, gün boyunca sahile vuran balıkları kolayca avlıyor.

Kum Adası’nda tedirgin eden görüntü! Balık ölüleri kıyıya vurdu

21.04.2021, 15:54

Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası'nda olta ile amatör balık avcılığı yapan vatandaşlar tarafından fark edilen gümüş balıklarının toplu ölümlerinin geçen sene de meydana geldiği ifade edildi.

Deniz suyunun akıntısıyla gerçekleşen sıcak-soğuk su dalgalanmasıyla öldüğü düşünülen balıklar için yetkililer tarafından inceleme başlatılması bekleniyor.



Kum Adası üzerinde dolaşan martılar, gün boyunca sahile vuran balıkları kolayca avlıyor.

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