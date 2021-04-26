Çanakkale’de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi

Avlanması yasak olan ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi elde alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının yerini tespit etti.



22 Nisan Perşembe günü Kumkale önlerinde 3 Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 farklı mevkide 757 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarılmış ve tuzaklarda bulunan 56 adet ahtapot, canlı olmaları nedeniyle denize salındı.





Ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında 14 adet tekne, 2 adet lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 adet muhtelif malzemeye (su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet, vb.) mülkiyetin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.



Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı bağlısı unsurlarınca, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edilirken, mavi vatan denizlerde bulunan canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi maksadıyla denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.