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ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı. 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemiye türk unsurları eşlik ediyor.

AA 27.04.2021, 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 10:10