  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Sahil Güvenlik gemisi, 'ndan geçti

ait sahil güvenlik gemisi "", 'e ilerlemek üzere 'ndan geçişine başladı. 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemiye türk unsurları eşlik ediyor.

ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA

27.04.2021, 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 10:10

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Sabah saatlerinde güney yönden boğaza giren, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Türk sahil güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin Karadeniz'e ilerlediği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.