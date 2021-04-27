ÇANAKKALE Ezine'ye bağlı Mahmudiye köyü, korona virüsü tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Mahmudiye köyünde korona vakalarındaki artış gerekçesiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 gün izolasyon uygulaması başlatıldı. Jandarma, köye giriş çıkışları kapattı. Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak. ■ SUAT SALGIN
Çanakkale’de bir köyde 10 gün karantina başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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