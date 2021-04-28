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’da uyuşturucu üretilen eve baskın

’da bir evde uyuşturucu imalatı bilgisini alan emniyet güçlerince ikamete yapılan operasyonda ışıklandırma sistemleri, havalandırma boruları, 5 kök ile çok sayıda düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da uyuşturucu üretilen eve baskın

28.04.2021, 17:07

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 5 kök Hint Keneviri maddesi, 69,69 gram Skunk maddesi ile uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan, 8 adet ışıklandırma sistemi, 5 adet güç kaynağı, 1 adet havalandırma filtresi, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet pervane, 1 adet buhar makinesi, 1 adet akım ölçer ve 1 adet spreyleme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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