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Haberler Çanakkale Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı

2.5.2021

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

SUAT SALGIN

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