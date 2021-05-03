Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Gelibolu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga'daki operasyonda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.A., E.U. ve D.S. gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesinde ise bir eve operasyon düzenleyen ekipler, R.D.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 gram toz esrar ile metal define detektörü ve 2 kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.