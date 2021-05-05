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'de korkutan deprem! ve 'den de hissedildi

Son dakika... 'nin ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, 'ndeki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul ve Ege'den de hissedildi

05.05.2021, 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 10:37

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, Erdek Körfezi'ndeki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Erdek Körfezi'nde saat 09.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıkladı.

Depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Yaşanan sarsıntı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntıyı Ege bölgesinde birçok il ve İstanbul'da yaşayanlar da hissetti. Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı paylaşımda ''Saat 09.42'de Çanakkale - Biga açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Çanakkale'' dedi.

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