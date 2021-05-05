Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası flaş açıklama: Gerilim artıyor

Bu sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.

''GERİLİM ARTIYOR''

Meydana gelen depremle iligili Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, ''Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga'da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF'ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6'lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor'' ifadelerini kullandı.