  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası flaş açıklama: Gerilim artıyor

Prof. Dr. 'den depremi sonrası flaş açıklama: Gerilim artıyor

Prof. Dr. bu sabah 'nin ilçesinde saat 09.42'de 4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası flaş açıklama: Gerilim artıyor

05.05.2021, 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 12:50

Bu sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.

''GERİLİM ARTIYOR''
Meydana gelen depremle iligili Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, ''Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga'da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF'ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6'lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor'' ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası flaş açıklama: Gerilim artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.