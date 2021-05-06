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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemisi, 'Novocherkassk' Boğazı’ndan geçti

Son dakika... 'ndan geçen 'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, 'ne yol aldı. savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

06.05.2021, 09:40

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi, boğazı geçerek Ege Denizi'ne yol aldı.

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