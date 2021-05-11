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Haberler Çanakkale Fransız savaş gemisi, Türk botları eşliğinde Çanakkale'den geçti

Fransız savaş gemisi, Türk botları eşliğinde 'den geçti

Son dakika haberi... 'Commandant Birot' adlı Fransız savaş gemisi Türk Sahil Güventlik botlarının eşliğinde 'ndan geçerek 'ne doğru yol aldı.

Fransız savaş gemisi, Türk botları eşliğinde Çanakkale'den geçti
İHA

11.05.2021, 10:10

Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Saat 07: 00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giren Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08: 20'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi boğazın manevra noktası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



36 millik boğaz geçişini tamamlamak üzere olan gemiye, Sahil Güvenlik Botu refakat ediyor.

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