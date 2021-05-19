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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky’ Boğazı’ndan geçti

Son dakika... ’na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky’ isimli savaş gemisi Boğazı’ndan geçerek ’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

19.05.2021, 14:51

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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