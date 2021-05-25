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Haberler Çanakkale Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

'nin ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

25.05.2021, 08:28

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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