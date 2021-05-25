Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.