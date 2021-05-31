Kedi köyü ve barınakta hayvanlara eziyet

Esenler Mahallesi'nde bulunan Kedi Köyü için de aynı durumun yaşandığını belirten hayvansever Özlem Burkan, "Pandemi sürecinde bol bol vaktim olduğu için buradaki sokak hayvanlarıyla ilgilenme durumum oldu. Zaten uzun süredir Belediye Barınağı ve Kedi Köyü ile ilgili sıkıntılar olduğunu bildiğim için daha çok ilgilendim. Bu eksiklikleri ve yaptıkları rezillikleri daha çok görme şansım oldu" dedi.





SU VE MAMA BİLE VERİLMİYOR

Kedi Köyü ve Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarına çoğu zaman su ve mama verilmediğini söyleyen Özlem Burkan, "Çanakkale gibi güzel bir şehirde barınakta çok kötü şartlar ve olumsuz koşullar mevcut.

Zaten hijyenik bir ortam da yok. Yavru köpekler hasta ve uyuz olan diğer köpeklerle aynı ortama koyuluyor. Hastalananları kapalı odalara alıyorlar ve buralarda acı bir şekilde hayvanlar ölüyor" diye konuştu. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a seslenen hayvanseverler, "Çanakkale'de çok fazla hayvan var, bu konuyla ilgili neden bir şey yapılmıyor anlamış değiliz. Ülgür Bey, bu hayvanların halini görmüyor mu?" diye konuştular.



'HAFTANIN 4 GÜNÜ HİZMET' YALANI

Kedi Köyü'nde haftanın 4 günü hizmet verildiğine dair kapıda tabela asıldığını ancak böyle bir şeyin yapılmadığını iddia eden Burkan, "Maalesef öyle bir şey yok. Buraya bir veteriner hekim ya da herhangi bir tekniker arkadaşımız gelmiyor. Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan personel de eğitimli değil. Koca barınakta bir tane kedi puseti yok. Yakalamak için sadece kement gibi bir aparat kullanıyorlar. Hayvanları gece yarısı veteriner hekim olmadan uygunsuz bir şekilde uyuşturucu iğne ile yakalıyorlar" dedi.

SUAT SALGIN