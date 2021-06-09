Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Çanakkale Boğazı’nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor.