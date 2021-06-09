Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı dün temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de çalışmalar sürüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kordon boyu İskele Meydanı köşesinde şiddetli poyrazla birlikte biriken salyalar, su pompaları ile yüzeyden temizleniyor.
Çanakkale Boğazı’nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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