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Haberler Çanakkale Çanakkale Yenice haziranda kar gördü! Dolu tarım ürünlerine zarar verdi

haziranda kar gördü! Dolu tarım ürünlerine zarar verdi

’nin ilçesine bağlı Çakır köyünde aniden bastıran sağanak yağmur ile birlikte yağan nohut büyüklüğünde dolu tarlalarda ekili kapya biberi ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Çanakkale Yenice haziranda kar gördü! Dolu tarım ürünlerine zarar verdi
İHA

09.06.2021, 19:44

Yenice ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çakır köyüne bugün saat 15.00 sularında aniden yağan sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı olduğunu söyleyen köy muhtarı Sadet Aslan, "Aniden bastıran sağanak yağmur ile köyümüze nohut büyüklüğünde dolu yağışı oldu. 10 dakika boyunca yağan dolular yerleri beyaza bürüdü" dedi.


Dolunun kapya cinsi biber tarlalarında da zarara yol açtığını belirten çiftçi Mehmet Gündüz ise, "Bahçeme diktiğim domates, biber ve patlıcan fideleri ile üzümlerin yaprakları doludan zarar gördü" dedi.

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