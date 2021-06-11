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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda 3 günde 37 metreküp müsilaj toplandı

'nda 3 günde 37 metreküp müsilaj toplandı

ve ’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda 3 günde 37 metreküp müsilaj toplandı
DHA

11.06.2021, 12:39

Çanakkale'de, müsilaj (deniz salyası) temizliği, 4'üncü günde de sürdürüldü. Boğazda ilk 3 günde, 37 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de 4'üncü günde de Yat Limanı bölgesinde devam etti. Boğazda rüzgarın etkisiyle bugün arttığı belirtilen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor. Tankların içinde biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.



Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda ilk 3 günde, 37 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

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