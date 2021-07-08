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Haberler Çanakkale Bozcaada'da orman yangını

'da orman yangını

'nin ilçesinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

Bozcaada'da orman yangını
AA

08.07.2021, 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021, 16:58

Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

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