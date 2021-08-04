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Haberler Çanakkale Bozcaada’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

Bozcaada’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir hafta önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Ersoy'u (68) arama çalışmaları sürüyor.

Bozcaada’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
İHA

04.08.2021, 18:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 18:31

Bozcaada ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Ersoy, 29 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları Ersoy'a ulaşamayınca, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgede, polis, jandarma AFAD ve AKUT ile ilçe belediyesinden ekipler, arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bulgar göçmeni olan Ersoy'un kaybolmadan önce komşularına, "Bulgaristan'a gideceğim" dediği belirtildi. Feribot iskelesine yakın bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarından da sonuç alınamadı.

Zeynep Ersoy'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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