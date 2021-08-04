Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü! Arazözlerden biri devrildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Soğucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği, Ezine ve Geyikli belediyeleri itfaiyelerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında arazözlerden birinin devrildiği, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.