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Haberler Çanakkale İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen, İtalyan Donanması’na ait savaş gemisi ‘Luigi Durand de la Penne’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

17.08.2021, 12:36

Ege Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapan, İtalyan Donanması'na ait, D560 borda numaralı 'Luigi Durand de la Penne' isimli savaş gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İtalyan savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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