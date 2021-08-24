  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
AA

24.08.2021, 14:42

Yaylacık köyü yakınında bulunan prefabrik bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmasına havadan 3 helikopterle destek sağlandı.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayramiç Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, "İlçemize 'geçmiş olsun' diyorum. Yaklaşık 45 dakikada yayılan yangın kontrol altına alındı. İnşallah böyle bir yangınla bir daha karşılaşmayız." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.