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Haberler Çanakkale Ayvacık açıklarında 52 göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 52 göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 52 göçmen kurtarıldı

25.8.2021

ÇANAKKALE Ayvacık açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen, 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmen ile Bababurnu açıklarında karaya çıkan 28 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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