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Çanakkale ve Balıkesir'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA 28.08.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 19:30