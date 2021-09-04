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Haberler Çanakkale 'Yutkunamıyorum' diye doktora gitti! Yemek borusundan çıkan şaşırttı

'Yutkunamıyorum' diye doktora gitti! Yemek borusundan çıkan şaşırttı

Son dakika... Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan kadının yemek borusuna sıkışan 6 santimlik et parçası endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla çıkarıldı.

’Yutkunamıyorum’ diye doktora gitti! Yemek borusundan çıkan şaşırttı
İHA

04.09.2021, 16:23

Bir gün boyunca bir şey yemediğini ve yediklerinin geri geldiğini fark edip özel bir hastanenin cerrahi polikliniğine başvuran S.K.(45)Uzman Opr. Dr. Yüksel Arslan'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 25 dakika süren endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.



Opr. Dr. Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastamız yemek borusuna sıkışan et parçası sıkıntısı ile yaklaşık 20 saat sonra bize geldi. Yaptığımız muayene neticesinde 6 santim ebatlarında bir et parçası tespit ettik. Dişlerden itibaren 25-30 santimde 6 santimlik et parçası lümeni tıkadığı görüldü.



Endoskopi yöntemiyle yaptığımız operasyon oldukça zor bir işlemdi. Tüm cisim ağız yoluyla alındı. Hastamızı bir gece hastanede misafir ettik ve sabahı taburcu oldu. Sağlığı iyi "ifadelerine yer verdi.

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