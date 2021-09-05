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Haberler Çanakkale Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
AA

05.09.2021, 14:34

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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