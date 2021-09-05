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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.