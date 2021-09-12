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Haberler Çanakkale Katil koca ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Katil koca ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Fatma Kökoğlu, kocası Aydın Kökoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil koca ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

12.9.2021

ÇANAKKALE'DE, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Kökoğlu'nu (44) kızı Duygu Kökoğlu'nun (20) gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (47), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl Kurşunlu köyünde meydana geldi. Fatma Kökoğlu, kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta aracın arkasına gizlenip, bekleyen boşanma aşamasındaki Aydın Kökoğlu, eşi Fatma Kökoğlu ile kızının önünü kesti. Aydın Köroğlu, kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşini bıçaklayarak öldürdü.

■ SUAT SALGIN

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