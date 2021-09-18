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Haberler Çanakkale Cani evlat annesini keserle katletti

Cani evlat annesini keserle katletti

Cani evlat annesini keserle katletti

18.9.2021

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Cami kebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üstünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler (35) annesi Nermin Güler'i (66) başına keserle vurarak öldürdü. Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler'i gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirledi. Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN

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