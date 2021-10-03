Haberler Çanakkale Zıpkınla 1,5 metrelik akya balığı avladı

Zıpkınla 1,5 metrelik akya balığı avladı

Çanakkale’de zıpkınla dalış yapan Ahmet Avcı (33), 40 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı. Dalgıç Avcı, Çanakkale Boğazı’nda daha önce de bu büyüklüğe yakın balık avladığını belirterek, “Çocukluğumdan bu yana balık avcılığına ve dalışa merakım vardı. Her yıl bir kere böyle büyük bir balık avlıyorum. Bu yıl da yaklaşık 40 kilo civarında bir akya balığı avladım” dedi.