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Haberler Çanakkale Zıpkınla 1,5 metrelik akya balığı avladı

Zıpkınla 1,5 metrelik akya balığı avladı

Çanakkale’de zıpkınla dalış yapan Ahmet Avcı (33), 40 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı. Dalgıç Avcı, Çanakkale Boğazı’nda daha önce de bu büyüklüğe yakın balık avladığını belirterek, “Çocukluğumdan bu yana balık avcılığına ve dalışa merakım vardı. Her yıl bir kere böyle büyük bir balık avlıyorum. Bu yıl da yaklaşık 40 kilo civarında bir akya balığı avladım” dedi.

Zıpkınla 1,5 metrelik akya balığı avladı
DHA

03.10.2021, 17:44

Lapseki ilçesinde 10 yıldır profesyonel dalgıçlık yapan Ahmet Avcı, dün Dalyan mevkisinde denizde 100 metre açılarak 5 metre derinliğe daldı. Bir süre bekleyen Ahmet Avcı, kendisine doğru yaklaşan dev balığı zıpkınla avladı.

Ahmet Avcı deniz altında avladığı akya balığını güçlükle karaya çıkardığını söyledi. Dalgıç Avcı, Çanakkale Boğazı'nda daha önce de bu büyüklüğe yakın balık avladığını belirterek, "Çocukluğumdan bu yana balık avcılığına ve dalışa merakım vardı. Her yıl bir kere böyle büyük bir balık avlıyorum. Bu yıl da yaklaşık 40 kilo civarında bir akya balığı avladım" dedi.

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