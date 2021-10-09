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Haberler Çanakkale Gelibolu’daki kediler zehirlenerek öldürüldü

Gelibolu’daki kediler zehirlenerek öldürüldü

Gelibolu’daki kediler zehirlenerek öldürüldü

9.10.2021

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunduğu çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü. Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4'üncü Sokak'ta besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.

■ SUAT SALGIN

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