  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Kayıp çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Emin Şahin'in (67) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı
DHA

14.10.2021, 19:20

Lapseki ilçesi Hacıgelen köyünde oturan Mehmet Emin Şahin, 12 Ekim Salı günü eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Mehmet Emin Şahin'in son görüldüğü Koru Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. 2 gündür süren arama çalışmaları sonunda bugün kayıp Mehmet Emin Şahin'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Emin Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayıp çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.